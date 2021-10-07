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تجديد حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهبية بالجمالية 15 يومًا

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تجديد حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهبية بالجمالية 15 يومًا تجديد حبس المتهمين بسرقة 26 سبيكة ذهبية بالجمالية 15 يومًا

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جدّد قاضى المعارضات، الخميس، حبس المتهمين بسرقة 26 كيلو ذهب، من محل مشغولات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن ثبت من التحريات قيامهما بالاستيلاء على 26 سبيكة ذهبية وزنت 26 كيلو جراما بالجمالية.

بدأت الواقعة ببلاغ تضرر فيه مالك محل مشغولات ذهبية مـن عاملين بالمحـل، لقيامهما بالاستيلاء على (٢٦ سبيكة ذهبيـة وزنت 26 كيلو جراما من إجمالي 52 سبيكة قاما باستلامها من مصنع) لتسليمها لشريكه.تبين صحة الواقعة وأمكن التوصل إلى قيام أحد المتهمَين بالاستعانة بشقيقه لمعاونته على الاختباء وإخفاء المسروقات، وأمكن التوصل إلى مكان اختبائهما بإحدى الشقق السكنية ملك أحد أصدقائهما بمنطقة سرياقوس بمحافظة القليوبية واعترفا بالواقعة.

المصرى اليوم

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