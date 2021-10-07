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وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (تفاصيل)

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وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (تفاصيل) وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد (تفاصيل)

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بمناسبة قرب انتهاء تنسيق الطلاب للقبول بالجامعات والمعاهد، قام د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، للاطمئنان على انتظام سير العمل.

وتبادل الوزير الحديث مع موظفي مكتب التنسيق، واطمئن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهها القائمين على العمل، بسبب الظروف الخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

وقدم د. عبدالغفار الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة (الثانوية العامة، الشهادات العربية المعادلة، الشهادات الأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية، مدارس المتفوقين STEM)، مؤكدا أن مكتب التنسيق كان يعمل بالنهار والليل وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

وشهد الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسئولي مكتب التنسيق.

وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد(التفاصيل)
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد(التفاصيل)

المصرى اليوم

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