إعدام أكثر من 5 أطنان أغذية وغلق وتشميع مصنعي حلويات في الشرقية

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ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الإدارة الصحية بالقنايات، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، وذلك استعدادا للمولد النبوي الشريف.

داهمت الحملة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود ٢ مصنع حلويات بالقنايات، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم على الفور مخاطبة الجهات المختصة، والذين قاموا بغلق وتشميع المصنعان لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ١٥ شيكارة فول سوداني، وعدد ١٣ برميل عسل جلوكوز زنة ٤ طن و٦٥٠ كجم لسوء التخزين وكتابة البيانات بحبر قابل للمحو، كما تم إعدام ٧٥٠ كجم حلويات وهوالك إنتاج وخامات، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٦ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.