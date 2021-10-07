ياسمين رئيس تُطلق حملة «لا للعنف ضد المرأة» بالتزامن مع مسلسل «60 دقيقة»

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أطلقت النجمة ياسمين رئيس حملة لا للعنف ضد المرأة، بالتزامن مع عرض مسلسلها «60 دقيقة» حصريًا على منصة شاهد vip، الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية من بينها العنف الأسري والاستغلال الجنسي والتحرش.

نشرت ياسمين رئيس عبر صفحاتها على إنستجرام صورة مكتوب عليها Stop Domestic Violence، وعلّقت «ستات كتير بتتعرض للعنف المنزلي، ومش بتعرف إزاي تعبر عن مشكلتها وبتخاف من المجتمع.. ماتسكتوش على حقكم!».

حملة ياسمين رئيس

بدأت ياسمين رئيس حملتها بعد عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل «60 دقيقة». وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، لتخبر الجميع بالعنف الأسري الذي تعرضت له، وذلك بعدما تأكدت من أن زوجها يُمارس ذلك مع مرضاه في عيادته النفسية، ويتحرش بهم ويستغلهم جنسيًا. ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي ستكشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساًء.

تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل «ملوك الجدعنة».