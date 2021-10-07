أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

ياسمين رئيس تُطلق حملة «لا للعنف ضد المرأة» بالتزامن مع مسلسل «60 دقيقة»

Print
ياسمين رئيس تُطلق حملة «لا للعنف ضد المرأة» بالتزامن مع مسلسل «60 دقيقة» ياسمين رئيس تُطلق حملة «لا للعنف ضد المرأة» بالتزامن مع مسلسل «60 دقيقة»

لاقتراحات اماكن الخروج

أطلقت النجمة ياسمين رئيس حملة لا للعنف ضد المرأة، بالتزامن مع عرض مسلسلها «60 دقيقة» حصريًا على منصة شاهد vip، الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية من بينها العنف الأسري والاستغلال الجنسي والتحرش.

نشرت ياسمين رئيس عبر صفحاتها على إنستجرام صورة مكتوب عليها Stop Domestic Violence، وعلّقت «ستات كتير بتتعرض للعنف المنزلي، ومش بتعرف إزاي تعبر عن مشكلتها وبتخاف من المجتمع.. ماتسكتوش على حقكم!».

حملة ياسمين رئيس

بدأت ياسمين رئيس حملتها بعد عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل «60 دقيقة». وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، لتخبر الجميع بالعنف الأسري الذي تعرضت له، وذلك بعدما تأكدت من أن زوجها يُمارس ذلك مع مرضاه في عيادته النفسية، ويتحرش بهم ويستغلهم جنسيًا. ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي ستكشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساًء.

تنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها «قمر 14» ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها «جارة القمر» الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل «ملوك الجدعنة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)