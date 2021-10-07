اليمن.. وفاة شخص وتضرر عشرات المنازل في حصيلة أولية للإعصار «شاهين»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي شخص إثر صعقة كهربائية نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي ضربت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، بفعل تأثيرات الإعصار «شاهين».

واجتاحت سيول شوارع المدينة وجرفت سيارات، بعد هطول أمطار غزيرة مساء الأربعاء في محافظة حضرموت الغنية بالنفط.

وأكد مسؤول حكومي في المحافظة أن الأمطار تسببت في «إلحاق الأضرار بالشوارع والمحلات التجارية وشبكة الصرف الصحي وأعمدة الكهرباء ودخول كميات من المياه للمنازل».

وأوضح المسؤول أن الأمطار والسيول تسببت «بجرف عشرات المركبات وبانهيارات على بيوت السكان»، بالإضافة إلى وفاة شاب بسبب صعقة كهربائية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، قالت في نشرة تحذيرية إنه «بعد تلاشي إعصار شاهين على الأراضي العمانية، نتوقع أن تتأثر بلادنا بحالة من عدم الاستقرار الجوي من بقايا الرطوية التي خلفها الإعصار مصحوبة بأمطار وعواصف رعدية».