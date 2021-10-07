حديقة الحيوان تفتح أبوابها مجانًا للزائرين احتفالًا بانتصارات أكتوبر

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فتحت حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها مجانًا، صباح أمس الخميس، لاستقبال المواطنين احتفالًا بانتصارات السادس من أكتوبر، فيما شهدت الحديقة إقبالًا متوسطًا بسبب استعدادات الموسم الدراسى الجديد.

حديقة الحيوان بالجيزة

وقال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تقرر إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات لخدمة الزائرين.

حديقة الحيوان بالجيزة

وأضاف «رجائى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أكثر الحيوانات إقبالًا عليها من الزوار خلال أعياد أكتوبر هى الزرافة والشمبانزى والمفترسات مثل السباع والنمور والفهد وسبع البحر والقرود والنسانيس وفرس النهر «سيد قشطة».

حديقة الحيوان بالجيزة

بالإضافة إلى بيت الزواحف، فضلًا عن الطيور النادرة وطيور الزينة، مشيرًا إلى أن حديقة حيوان الجيزة تتميز بحالة التنوع للحياة البرية وتضم 4281 نوعًا من الحيوانات والطيور والزواحف، منها أكثر من 3 آلاف نوع من الطيور، و369 نوعًا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات، والتى تعد أحد عناصر الجذب لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة.

حديقة الحيوان بالجيزة

يُذكر أن الحديقة تأسست سنة 1891م، وتعد أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى إفريقيا.

حديقة الحيوان بالجيزة

وكانت تسمى «جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا».

حديقة الحيوان بالجيزة

وكان قد أمر بإنشائها الخديو إسماعيل، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانًا.

حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة