خالد الجندي: حديث الرئيس عن اللواء سمير فرج مثال لعفوية الأخلاق

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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالحوار الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء أركان حرب سمير فرج رئيس الهيئة العامة للشؤون المعنوية الأسبق خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة بالتزامن مع انتصارات أكتوبر 1973م.

وقال «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الخميس: «من رأى الندوة التثقيفية لازم يأخذ باله أنها مثال لانضباط المنظومة العسكرية كلها وعادة ما يكون لها سيناريو أضبط من الساعة، ولكن ما رأيناه في حوار الرئيس السيسي مع قائده كان مثال لعفوية الأداء الأخلاقي».

وأضاف: «الرئيس السيسي يذيع سر لأول مرة سرًا عن قائده وعمري ما كنت أتخيل أن يكون اللواء سمير فرج أن يكون قائده، وحوار الرئيس السيسي كان عبارة عن إنسان بيكلم إنسان ومعترف بفضله عليه وما قدمه له».