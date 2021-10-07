أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خالد الجندي: حديث الرئيس عن اللواء سمير فرج مثال لعفوية الأخلاق

Print
خالد الجندي: حديث الرئيس عن اللواء سمير فرج مثال لعفوية الأخلاق خالد الجندي: حديث الرئيس عن اللواء سمير فرج مثال لعفوية الأخلاق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بالحوار الذي دار بين الرئيس عبدالفتاح واللواء أركان حرب سمير فرج رئيس الهيئة العامة للشؤون المعنوية الأسبق خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة بالتزامن مع انتصارات أكتوبر 1973م.

وقال «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الخميس: «من رأى الندوة التثقيفية لازم يأخذ باله أنها مثال لانضباط المنظومة العسكرية كلها وعادة ما يكون لها سيناريو أضبط من الساعة، ولكن ما رأيناه في حوار الرئيس السيسي مع قائده كان مثال لعفوية الأداء الأخلاقي».

وأضاف: «الرئيس السيسي يذيع سر لأول مرة سرًا عن قائده وعمري ما كنت أتخيل أن يكون اللواء سمير فرج أن يكون قائده، وحوار الرئيس السيسي كان عبارة عن إنسان بيكلم إنسان ومعترف بفضله عليه وما قدمه له».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)

قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي (التفاصيل)

السيسي لـ قيس سعيد : مصر تدعم جميع خطوات الحفاظ على الاستقرار في تونس

السيسي لـ قيس سعيد : مصر تدعم جميع خطوات الحفاظ على الاستقرار في تونس

السيسي يصل إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة دول تجمع الفيشجراد مع مصر

السيسي يصل إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة دول تجمع الفيشجراد مع مصر

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الهنغارية بودابست

استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة الهنغارية بودابست