يوم علمي لقسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي بأسوان

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أقيم اليوم الخميس يوم علمي والذي تضمن ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجامعي بأسوان وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور أشرف أحمد معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان والدكتور عصام أبوالمجد مدير مستشفى الجراحة.

وأكد الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب، أنه في إطار تبادل الخبرات العلمية والبحثية والعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والطبية بكلية الطب ومستشفياتها الجامعية تم إقامة اليوم العالمي ورشة عمل لجراحة الوجه والفكين باستضافة البروفيسور هيل وأونو (أستاذ متخصص زائر من البرازيل) بقسم جراحة التجميل والإصلاح وجراحات الوجه والفكين واليد بالمستشفى الجامعي بأسوان، وذلك لبناء كوادر طبية متميزة لخدمة مرضي أهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف الدكتور أشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان أن هذه البرامج العلمية تعمل على إتاحة فرص التطوير التعليمي والعمل على بناء الخبرة المهنية الطبية .

وأوضح الدكتور أحمد قناوي موسى القائم بعمل رئيس قسم جراحة التجميل والإصلاح أن هذا اليوم العلمي الذي يتضمن ورشة عمل دارت فعالياته حول أمراض واضطرابات المفصل الفكي الصدغي ومناقشة أسباب آلامه وإصاباته واضطراب وظائفها وما يصاحبها من أعراض مع إختيار العلاجات الجراحية المناسبة وغير الجراحية، إضافة إلى إقامة ورشة عمل استعمال منظار المفصل التلفزيوني بحضور الشركة الألمانية العالمية المنظمة لليوم العلمي مع الأطباء بالقسم.