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السعودية واليابان بث مباشر، بث مباشر السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022، هذا ما يبحث عنه الجمهور السعودي على محركات البحث لمشاهدة لقاء السعودية واليابان في بث مباشر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، الخميس 7-10- 2021 .

حيث الموقعة المرتقبة بين الأخضر ونظيره الياباني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة- مصر، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية- والتاسعة بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

ويوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق المنتخب السعودي خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.