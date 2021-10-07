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بث مباشر (0)-(0) اليابان .. لحظة بلحظة

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بث مباشر السعودية (0)-(0) اليابان .. لحظة بلحظة بث مباشر (0)-(0) اليابان .. لحظة بلحظة

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السعودية واليابان بث مباشر، بث مباشر السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022، هذا ما يبحث عنه الجمهور السعودي على محركات البحث لمشاهدة لقاء السعودية واليابان في بث مباشر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة)، الخميس 7-10- 2021 .

حيث الموقعة المرتقبة بين الأخضر ونظيره الياباني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022. وينطلق اللقاء عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة- ، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة- - والتاسعة بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

ويوفر المصري اليوم لزوراه وعشاق السعودي خدمة متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

المصرى اليوم

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