مصرع طفلتين شقيقتين بمادة سامة في أسوان

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لقيت طفلتين شقيقتين مصرعهن في قرية العدوة شرق أدفو بأسوان، وأشارت التحريات الأولية إلى تناولهن الطعام في وجود آثار صبغة شعر بأيديهن.



كانت الطفلتين شيماء ع 10 سنوات وشقيقتها أسماء 7 سنوات وصلتا إلى المستشفي في حالة اعياء شديد ولفظتا انفاسهن. وتبين من التحريات المبدئية تناولهن مادة سامة عن طريق الخطأ بعد أن قمن بوضع صبغة شعر وتناولهن الطعام مباشرة في وجود آثار الصبغة بايديهن، ما أسفر عن اصابتهن بتسمم وأعياء شديد ادي إلى مصرعهن، وأشار التقرير الطبي إلى وجود تورم بالوجه وظهور رغاوى بالفم مما أدى إلى توقف الدورة التنفسية وهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بالقلب.



ونقل الجثتان إلى مشرحة أدفو وجرى وضعهن تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.