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وزير الدفاع الروسي يعلن عن تشكيلات عسكرية جديدة لضمان أمن البلاد

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وزير الدفاع الروسي يعلن عن تشكيلات عسكرية جديدة لضمان أمن البلاد وزير الدفاع الروسي يعلن عن تشكيلات عسكرية جديدة لضمان أمن البلاد

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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، بأن تشكيل فوج جديد لسلاح المشاة الآلية بالإضافة إلى فوج لسلاح صواريخ الدفاع الجوي كاحتياطي متحرك تابع للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، سيكون بمثابة الرد على التهديدات لأمن .

وقال شويجو، خلال اجتماع للهيئة القيادية لوزارة الدفاع: «أما بالنسبة للمنطقة العسكرية الشرقية، فمن أجل القيام بالرد المناسب، تقرر اتخاذ 35 إجراءً تنظيميًا هذا العام.

وأضاف: «أهم هذه الإجراءات، تشكيل فوج مشاة مؤلل في الفرقة 127 وفوج صواريخ دفاع جوي في الاحتياطي المتحرك».

ووفقاً لوزير الدفاع الروسي، فإن المنطقة العسكرية الشرقية ستتسلم بحلول نهاية هذا العام (2021)، 1606 قطع من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار شويغو إلى أن «حصة الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة التي تتسلح بها الوحدات والتشكيلات التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية ستزداد حجما لتبلغ نسبة 56%».

المصرى اليوم

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