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العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب

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العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب
خلال الساعات الـ24 الماضية

العراق يسجل 2044 إصابة جديدة بكورونا و688 حالة بالمغرب

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية، 2044 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2018667 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22473 حالة، كما سُجلت 3150 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1935271 حالة.

المغرب

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 937631 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم بأنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 14413 وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 915017 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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