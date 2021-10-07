أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي

Print
"الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي "الداخلية العرب" يدين محاولة الميليشيا الحوثية استهداف مطار أبها الدولي
أمانة المجلس تنوه بأدوار القوات وقوات تحالف في مجابهة تلك التهديدات

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت الميليشيا الحوثية من خلالها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة مفخخة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

وقالت في بيان اليوم: "إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المدنيين للخطر ويمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة عليها ومحاسبة مرتكبيها، ودليلاً جليًا على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها السافرة لجميع الحرمات والحدود والقوانين والأعراف الدولية، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة في جميع الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات والدفاع عن أمنها وحماية أراضيها".

وأشادت الأمانة بالأدوار التي تقوم بها القوات الجوية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في مجابهة تلك التهديدات والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السبت.. فلكية جدة: الزهرة يقترن بقلب العقرب في ظاهرة مشاهدة بسماء السعودية

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو

زيادة إرساء العقود على المقاولين في المملكة العربية السعودية تؤدي إلى زيادة الطلب على أريستون ثيرمو