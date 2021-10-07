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رسميا : نيوكاسل سعودي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

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رسميا : نيوكاسل سعودي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة رسميا : نيوكاسل سعودي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة
عملية الاستحواذ على النادي بنسبة 100٪

رسميًا.. نيوكاسل

أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .
يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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