رسميا : نيوكاسل سعودي بقيادة صندوق الاستثمارات العامة

★ ★ ★ ★ ★

عملية الاستحواذ على النادي بنسبة 100٪

أكملت مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضاً شركة "PCP Capital Partners" و"RB Sports & Media" ("المجموعة الاستثمارية")، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

يذكر أن معظم تقارير الإنجليزية، اليوم الخميس، أكدت أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الإنجليزي تحدثت عّن الصفقة منهية بذلك ملكية مايك آشلي التي استمرت 14 عامًا.

