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"رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها

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"رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها "رينارد" يكشف عن تشكيلة الأخضر أمام اليابان.. تعرف عليها

اعتمد مدرب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" هيرفي رينارد، التشكيلة الأساسية التي سيواجه بها اليابان مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

وتأتي مباراة واليابان ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وجاءت تشكيلة الأخضر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

الوسط: عبد الإله المالكي - محمد كنو - سلمان الفرج - عبد الرحمن غريب - فهد المولد.

الهجوم: صالح الشهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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