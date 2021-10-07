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‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة

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‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة ‬"المرور": بدء الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة
ضبط 3010 مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، أنها بدأت بالحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي التفاصيل: أوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3010" مركبات مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وجاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمرّ الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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