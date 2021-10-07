رسميًا.. رابط تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021 وشروط التحويل بين الكليات

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، وموعد تنسيق تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الشهادات الفنية، وموعد فتح تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكترونى، من الكلمات الأكثر بحثًا على محرك البحث العالمى «جوجل«، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2021، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

موعد نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية

تنسيق التحويلات لطلاب الشهادات الفنية

رسميًا موعد نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 حتى يوم الثلاثاء الموافق 12/10/2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2021.

تابع ايضا: تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

رابط تنسيق تقليل الاغتراب 2021

لينك تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

رابط تنسيق تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2021

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالي عبر هذا الرابط من هنـــــــــــــــــــــــــــا

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة تقليل الاغتراب

الخطوة الثالثة: وضع بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، وكتابة الرقم القومي، وكتابة محافظة الإقامة،...)

الخطوة الرابعة: كتابة مجموع الطالب في الثانوية العامة أرقام وحروف

الخطوة الخامسة: كتابة شعبة الطالب الدراسية (علمي، أدبي)

الخطوة السادسة: الضغط على زر الاستعلام

الخطوة السابعة: ظهور موقف الطالب من طلب التحويل بين الكليات.

تابع ايضا: ننشر رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للكليات | شروط التحويل بين الكليات 2021

وحددت وزارة التعليم العالي، شروط التحويل بين الكليات:

التحويل بين الكليات الجامعية

يمكن التحويل بين الكليات، عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت، حيث سيتم البدء في التحويل من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت.

ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، فهى كالتالى:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب.

تابع ايضا: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 من خلال بوابة الحكومة المصرية

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة 2021 | تقليل الاغتراب 2021

شروط التحويلات بين المعاهد الخاصة والمتوسطة 2021

- وعن تقليل الاغتراب، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة، أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط، إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021

- دخول الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .

- الضغط على أيقونة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

- كتابة البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة والدخول عبر رابط النتيجة.

- يضغط الطالب زر «عرض النتيجة».

- حال ظهور النتيجة تظهر أمام الطالب الكلية أو المعهد الذي رشح له.