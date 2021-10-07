محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير أكبر ميادين شبين الكوم

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تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بأكبر ميادين شبين الكوم (ميدان الإسعاف) بطريق شبين الكوم – طملاي، بهدف توسعة الطريق وإحداث سيولة مرورية باعتباره مدخل حيوي وهام وإضفاء مظهر حضاري للعاصمة، حيث جارى حالياً زراعة أشجار النخيل والزينة وكذا صب الطبقة الخرسانية لسلالم الميدان، رافقه خلالها نائبه الاستاذ محمد موسي، ورئيس حى غرب شبين الكوم .



أشار محافظ المنوفية إلى الانتهاء من أعمال التطوير خلال أسبوع، وشدد المحافظ بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمنى المحدد، موجهاً رئيس حي غرب بتشكيل لجنة للإشراف على الميدان عقب الإنتهاء من أعمال التطوير ضماناً للحفاظ عليه. كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة إمتداد شارع صبري أبوعلم أمام مصنع الغزل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الطريق والانتهاء من إنشاء الجزيرة الوسطي وتطويرها، موجهاً رئيس حي غرب برفع الأتربة ونواتج الهدم المتواجدة على أحدي جانبي الشارع، موضحا إنشاء منطقة لانتظار السيارات (الباركينج) وجاري أعمال التطوير بها، لافتاً أنه منذ قدمه كان هناك شكاوي عديدة من المواطنين لوجود ترعة بهذه المنطقة، ووافق على الفور بإتخاذ قرار تكسية الترعة وتطوير المنطقة في إطار خطة التطوير التي تشملها المحافظة.



خلال الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة شارع مصنع الغزل، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبي الشارع وصب القواعد الخرسانية وتركيب البازلت بين الفواصل المضيئة، موجهاً رئيس حي غرب بعمل مطبات مضيئة لتهدئة سرعة السيارات بالشارع والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على أخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.