حصد 3 جوائز بـ«فينيسيا».. محمد دياب: تخوفت من عدم تقبل الغرب لـ«أميرة» بسبب القضية الفلسطينية

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قال محمد دياب، مخرج «أميرة»، الفيلم الحاصل على 3 جوائز من مهرجان فينيسيا مؤخرا، إنه تخوف فى البداية من عدم تقبل الغرب للفيلم، خاصة أن الفيلم يتحدث عن القضية الفلسطينية، ومن المعروف أن الغرب دائما ما ينحاز إلى إسرائيل.

فيلم «أميرة»

وأضاف «دياب»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه دائما يركز فى أفلامه على أن تصلح للعرض بهوليوود، ولكن فى هذا الفيلم قرر أن يقدم عملا تنتصر فيه الإنسانية، وأوضح: الحمد لله استقبال الجمهور فى إيطاليا والغرب كان رائعا، ولم أر أى نقد يلمس هذه النقطة، وكان التركيز كله ينحصر على الدراما والإنسانيات، واستطعنا توصيل رسالتنا، والجمهور تعاطف مع «أميرة» وقصتها ورحلتها، واستطاعوا أن يستوعبوا السؤال الذى يطرحه الفيلم والتركيز عليه.

فيلم «أميرة»

وأوضح «دياب» أن الفيلم تم تصويره بالأردن، نظرا لتشابهه جغرافياً مع فلسطين، فى ظل صعوبة التصوير داخل الأراضى المحتلة، موضحا: «الدليل على ذلك هو أننى عندما كنت أصور فيلمى كان هناك فيلمان فلسطينيان بخلاف فيلمى يتم تصويرهما فى الأردن»، مشيرا إلى أن الأردن تحول لمكان جاذب للتصوير العالمى منذ ١٠ أو ١٥ عاما. ووجه «دياب» التحية للمنتج محمد حفظى، الذى آمن بالفكرة وغامر بأمواله فى إنتاج فيلم لا يهدف للربح بقدر انتصاره للإنسانية، بحسب وصفه، فالأفلام المصرية تعتمد على شباك التذاكر لتحقيق الربح، أما فيلم «أميرة» وما يشابهه فيعتمد على بيعه فى المحافل الدولية.

فيلم «أميرة»

وحصد المخرج محمد دياب 3 جوائز فى مهرجان فينيسيا مؤخرا، وهى جائزة لانتيرنا ماجيكا التى تمنحها جمعية تشينيتشيركولى الوطنية الاجتماعية الثقافية للشباب (CGS)، جائزة إنريكو فولتشينيونى التى يمنحها المجلس الدولى للسينما والتليفزيون والإعلام السمعى البصرى، بالتعاون مع منظمة يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار بين الأديان فى الدورة 78 من المهرجان، وذلك عن فيلم «أميرة»، الذى قدمت بطولته الفنانتان الأردنيتان صبا مبارك وتارا عبود فى تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطينى على سليمان، ومن تأليف الثلاثى شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.

فيلم «أميرة»

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عامًا وهى تعلم أنها ابنة أسير فلسطينى داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقى.