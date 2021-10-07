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«خديجة» من شوارع القاهرة الصاخبة إلى مهرجان الجونة

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«خديجة» من شوارع القاهرة الصاخبة إلى مهرجان الجونة «خديجة» من شوارع القاهرة الصاخبة إلى مهرجان الجونة

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يستعد المخرج مراد مصطفى لعرض فيلمه القصير «خديجة»، في مسابقة الأفلام القصيرة بالدورة الخامسة لـمهرجان الجونة السينمائي الدولي، والتي تُقام في الفترة من 14 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وأطلق «مصطفى» المقدمة الإعلانية الرسمية لفيلمه مؤخرا، والتى كشفت عن فتاة تحمل طفلا حديث الولادة بين ذراعيها وتظهر عليها علامات التوتر في لحظة عبور القطار.

وتدور أحداث الفيلم حول ‎خديجة أم شابة في الـ ١٨ من عمرها، تعيش بمفردها مع طفلها حديث الولادة، بعد أن غادر زوجها للعمل في مدينة نائية، وفي أحد الأيام تذهب للتجوّل في شوارع القاهرة الصاخبة للقيام ببعض الزيارات، ولكن تُشعر بعدم الارتياح وسط الأجواء المحيطة.

وقد تعمّد المخرج مراد مصطفى اختيار شخصيات ليس لهم خبرة سابقة بالتمثيل لبطولة الفيلم، حتى يبدو الفيلم حقيقيًا لأقصى درجة.

الفيلم إنتاج فرنسى مشترك، ويقوم ببطولته «ملك طارق»، قصة مراد مصطفى، سيناريو وحوار مراد مصطفى ومحمد ممدوح، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، تصميم ملابس ريم العدل.

المصرى اليوم

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