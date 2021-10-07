أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

Print
الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد الجيش العراقي: القوات الأمريكية تباشر الانسحاب من البلاد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إن القوات الأمريكية المكلفة بمهام قتالية باشرت الانسحاب من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، عن يحيى رسول، أن هناك جهودا مستمرة بهدف استكمال عملية الانسحاب الأمريكي بالكامل، في 31 ديسمبر المقبل، بحسب الخطة بين الدفاع العراقية والتحالف الدولي.

وأكد رسول أن الخطة المطروحة بين وزارة الدفاع العراقية والتحالف الدولي، تتضمن استمرار التدريب والتسليح وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتجهيز بين الجانبين، مع تواجد عدد من المستشارين الأمريكيين في معسكرات بالعراق، وستقع حمايتهم على عاتق القوات العراقية ـ وهو العدد الذي لم يحدده رسول.

وأشار المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، إلى وجود تنسيق بين الجانبين بشأن تسليم الأسلحة والمعدات والمركبات القتالية إلى القوات المسلحة العراقية، بالإضافة إلى استخدام طائرات التحالف الدولي لمواجهة عصابات تنظيم «داعش» في عدة مناطق من البلاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)