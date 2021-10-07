إصابة 7 أشخاص بالاختناق في حريق شقة سكنية بالغردقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 7 أشخاص بالاختناق، مساء الخميس، إثر اندلاع حريق بشقة سكنية بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الدهار وسط مدينة الغردقة وتم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لمتابعة الحادث.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدهار وتم الدفع بسيارة الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد لباقي الشقق السكنية المجاورة كما تم الدفع بــ5 بسيارات إسعاف.

وأسفر الحادث عن إصابة ٧ أشخاص بالاختناق من جراء الأدخنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لإنقاذهم وتلقي الاسعافاتت الأولية وتم اخطار النيابة بالحادث.