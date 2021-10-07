★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي خلال مران اليوم الخميس.

واطمأن المدير الفني على الحالة الطبية للاعبين خلال المرحلة الأخيرة قبل بداية المشوار الإفريقي أمام توسكر الكيني يوم ١٦ أكتوبر الجاري بكينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.