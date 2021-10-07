طلائع الجيش يتعاقد مع ظهير بيراميدز

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش، في التعاقد مع رجب بكار، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع رجل بكار، لمدة موسمين في صفقة انتقال لاعب حر، وذلك بناءً على طلب عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق.

وكان رجب بكار، انتهت اعارته مع سيراميكا كليوباترا، بنهاية الموسم المنقضي، ورفض مسؤولي النادي تفعيل بند شراءه من صفوف بيراميدز.

يُذكر أن طلائع الجيش، دعم صفوف خلال الميركاتو الصيفي حتى الأن بالتعاقد مع أكثر من لاعب على رأسهم ميدو جابر، جناح سيراميكا كليوباتترا، ومحمد الصباحي صانع ألعاب الاتحاد السكندري، والكونغولي كازادس كاسينجو ومحمد جابر، لاعبا النادي المصري البورسعيدي، وكريم الطيب مهاجم بيراميدز والمدافع التونسي محمد على الجويني وعبدالرحمن شيكا، لاعب خط وسط الانتاج الحربي والغاني جون انطوي مهاجم بيراميدز.