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شباب المقاولون يهزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

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شباب المقاولون يهزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف شباب المقاولون يهزم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف

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انتهت مباراة المقاولون والاسماعيلي والتى اقيمت عصر اليوم بملعب الاسماعيلى بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاءت أهداف المقاولون عن طريق حازم اسماعيل ومحمد سعيد، وعقب اللقاء أعرب محمد عبدالعزيز زيزو المدير الفني لفريق المقاولون عن رضاه التام بعد تأدية فريقه مباراة تكتكية عالية وتنفيذ اللاعبون المطلوب منهم على أكمل وجه.

وأشار إلى وجود بعض الاستعجال من المهاجمين خاصة أحمد ناجى وكريم محمد واضاعوا فرص محققة مضيفًا أنه لا وقت للراحة استعداد للمباراة القادمة مع فاركو.

ويقود جهاز فنى للمقاولون محمد عبدالعزيز زيزو مدير فنى وسعد عبدالباقى مدرب عام واحمد صابر مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى واسلام عبدالتواب إصابات ملاعب وشعبان فتحى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين الذي قام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الادراة.

المصرى اليوم

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