أخبار عاجلة

وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد انتظام الدراسة وحصول الطلاب على لقاح كورونا -
«السياحة» تعلن عودة مقتنيات معرض ملوك الشمس إلى القاهرة -
وظائف خالية في هيئات ومصالح حكومية بالقاهرة والمحافظات -
ضبط ١٧٠٥ صنف دواء بيطري منتهي الصلاحية و٤ أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بالشرقية -
مايا مرسي عن قضايا التحرش : ناخذ بتحقيقات النيابة وليس ما تتداوله السوشيال ميديا -
سفير مصر بكينيا يزور بعثة الزمالك -
البنك الاهلى يعلن التعاقد مع 8 صفقات رسميًا.. تعرف عليهم -
السعودية تقرر تطبيق فقاعة طبية على المشاركين فى دورى أبطال آسيا -
أسطورة ليفربول يكشف كواليس مقابلته مع محمد صلاح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

900 جنيه للمصريين و1200 للأجانب.. السعر الجديد لتحليل PCR في السويس

Print
900 جنيه للمصريين و1200 للأجانب.. السعر الجديد لتحليل PCR في السويس 900 جنيه للمصريين و1200 للأجانب.. السعر الجديد لتحليل PCR في السويس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الموافقة على قرار تخفيض الرسوم الخاصة بتحليل الـ PCR من قبل رئيس مجلس الوزراء ويفعل القرار من تاريخه.

وبحسب بيان، الخميس، تم تخفيض الرسوم لتصبح 900 جنيه للمصريين و1200 جنيه لغير المصريين، تنفيذًا لتعليمات وتوجهيات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن الشهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والاجنبية وهي تستخرج بعد عمل المسحات للكورونا وليس لها علاقه بالتطعيم أو تلقي اللقاح.

المستندات المطلوبة
صورة البطاقة
️صورة جواز السفر
صورة الحجز
دفع مصاريف الخدمه بالفيزا.

لينك الحجز :
http://www.clab.mohp.gov.eg

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

بتعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي في سوهاج

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

تنفيذ 510 أحكام قضائية في أسوان

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

سيدة تستولى على أموال المواطنين بدعوى توظيفها في سوهاج

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)

انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق في «مقبل» بمدينة بني سويف (صور)