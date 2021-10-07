900 جنيه للمصريين و1200 للأجانب.. السعر الجديد لتحليل PCR في السويس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الموافقة على قرار تخفيض الرسوم الخاصة بتحليل الـ PCR من قبل رئيس مجلس الوزراء ويفعل القرار من تاريخه.

وبحسب بيان، الخميس، تم تخفيض الرسوم لتصبح 900 جنيه للمصريين و1200 جنيه لغير المصريين، تنفيذًا لتعليمات وتوجهيات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن الشهادة معتمدة للسفر بالخارج لجميع الدول العربية والاجنبية وهي تستخرج بعد عمل المسحات للكورونا وليس لها علاقه بالتطعيم أو تلقي اللقاح.

المستندات المطلوبة

صورة البطاقة

️صورة جواز السفر

صورة الحجز

دفع مصاريف الخدمه بالفيزا.

لينك الحجز :

http://www.clab.mohp.gov.eg