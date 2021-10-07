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«سرق السونار ومشتملاته».. طبيب يتزعم عصابة للسطو على عيادة زميله في نجع حمادي

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«سرق السونار ومشتملاته».. طبيب يتزعم عصابة للسطو على عيادة زميله في نجع حمادي «سرق السونار ومشتملاته».. طبيب يتزعم عصابة للسطو على عيادة زميله في نجع حمادي

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طبيب نساء بتهمة تشكيل عصابي لسرقة عيادة طبيب نساء، بمركز نجع حمادى.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى في شهر يوليو الماضي بورود بلاغ رقم ١٢٤٠١ لسنة ٢٠٢١ جنح نجع حمادى من الطبيب «عماد. ل» بسرقة عيادته الخاصة الكائنه أمام مركز شرطة نجع حمادي.

بعد الفحص من الأجهزة الأمنية لعيادة المجني عليه وجد بها كسر في بابين حديدى وباب آخر خشبى وسرقة جهاز السونار ومشتملاته التى تبلغ قيمته قرابه المليون جنيه، واتهم وقتها طبيب نساء يدعى «أسامة. ر» بأنه وراء حادث جريمة السرقة.

وتوصلت التحريات بعد عملية بحث استمرت شهرين ونصف برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث نجع حمادي، وتفريغ كاميرات المراقبة وجود بعض من المسروقات، داخل مستشفى خاص يديره المتهم في نجع حمادي.

فتم القبض على المتهم، أثناء محاولته استقلال القطار بمحطة سكك حديد نجع حمادي، وعودة بعض المسروقات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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