قصور الثقافة تقيم سبموزيوم نحت الحديد الثاني ببورسعيد

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إقامة الفعاليات الفنية الكبرى في مجال الفن التشكيلي.

وتأكيدا للنجاح الذي حققة سبموزيوم نحت الحديد الأول الذي أقيم بمدينة مرسي مطروح بمناسبة اعلانها عاصمة للثقافة العربية عام 2020 من ضمن مشاركة الهيئة بالاحتفالية، قامت الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية بالادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل، وفرع ثقافة بورسعيد بإقامة سمبوزيوم نحت الحديد الثاني بمدينة بورسعيد وذلك في الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وتقام الدورة هذا العام تحت مسمى «الانسانية»، ونناقش من خلالها مفهوم «الانسانية» وعلاقتها بالحروب، حيث ارتبط دخول خامة الحديد مع نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي استغلها الفنان لخلق اعمال فنية نحتية ذات مفهوم فلسفي يدور حول مفهوم جديد لخلق اعمال جمالية من خامات بقايا حربية، والتي ستكون فكرة هذا العام ليستفيد منها الفنان في داخل اطار مفهومة الإنساني ذات وجهات نظر فلسفية واخلاقيه تتركز على قيمة الإنسان فردًا كان أو جماعة، مع الالتزام بوجود مفاهيم اخلاقية واثر انعكاس هذ المفهوم على روحه، من خلال رؤيتة الخاصة وعلاقته الانسانية متثقاً مع اتجاه الفن المعاصر، ونظرًا لأن مدينة بورسعيد قد سجلت العديد من المواقف الباسلة في العديد من الحروب التاريخية التي مرت بها البلاد من المستعمر، واظهر الشعب البورسعيدي الصمود والمقاومة ضد هذا الاستعمار، والتي اثرت على انسانيتة بشكل كبير وجعلته يكتسب عزة وكرامة وتضحيات فداء وطنة، ولذلك تم اختيار مدينة بورسعيد موقع لاقامة الملتقي الثاني لنحت حديد الخردة

ويشارك في الدورة هذا العام عدد 11 من الفنانين المشاركين وهم: د. اسعد سعيد فرحات (قومسيير الملتقي)، د.محمود محمد صالح، د. محمد عبدالحفيظ هارون، د. دعاء توفيق، د. احمد طه احمد، د. حسام حسن، د. عمار شيحه، د. معاويه هلال، د. هشام عبدالله، د. طه نصر، د. هاني السيد.