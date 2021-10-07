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فلفل: قدمنا مباراة قوية أمام سيدني .. وشكرًا لجماهير

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فلفل: قدمنا مباراة قوية أمام سيدني .. وشكرًا لجماهير الزمالك فلفل: قدمنا مباراة قوية أمام سيدني .. وشكرًا لجماهير

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أعرب محمود خليل فلفل حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي عن سعادته بفوز فريقه على جامعة سيدني الأسترالي ببطولة سوبر جلوب.

وفاز فريق يد الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة للأندية.

وقال فلفل، إن الفريق قدم مباراة قوية واستحق الفوز في لقاء اليوم، مشيرًا إلى أن تألق في لقاء اليوم يأتي بسبب اجتهاده في التدريبات خلال الفترة الماضية بجانب دارسته للفريق الأسترالي قبل المباراة.

وحصد فلفل جائزة أفضل لاعب في لقاء الزمالك وسيدني الأسترالي بعد المستوى الرائع الذي قدمه في المباراة وتصديه لأكثر من هدف مؤكد من فريق سيدني.

ووجه فلفل رسالة شكر لجماهير الزمالك بسبب مؤازرتهم للفريق طوال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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