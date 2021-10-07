ثقافة أسيوط تحتفي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر العظيم، حيث نظم الفرع احتفالية ثقافية فنية بعنوان «في 6 ساعات».

وبدأت في تمام الساعة الثانية ظهراً، بكلمة ترحيبية للشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الادب المركزي بأسيوط ونادي الأدب بابنوب، مؤكدا أن اللقاء هو احتفاءا بذكرى نصر اكتوبر المجيد وهو بمثابة نقطة تحول في تاريخ مصر، وأن دور الأدب في الإحتفال بتلك الذكرى لا يقل أهمية عن المشاركات التفاعلية للإحتفالات الفنية، وفي لقاء حواري بعنوان «إستراتيجية وطنية شاملة لحرب أكتوبر» قدمه د. ناصر عبدالراضي، دار الحديث حول عناصر الخصوصية الثقافية المصرية في حرب اكتوبر، وممارسة سياسة العزلة لبناء مصر إقتصاديا، كما تناول الحديث عملية الشجاعة في الاقتحام ومواجهة التحديات، أعقبها أمسية شعرية لأدباء الصعيد الثقافى شارك فيها عدد من الشعراء، بقصائدهم التي تنوعت بين الفصحي والعامية، بجانب تقديم بعض القصائد الشعرية للمواهب الأدبية الشابة ومربعات فن الواو، واختتم الحفل بلقاء حوارى بعنوان «خطة العبور والمفاهيم السيكولوجية للحرب» حاضره د. هشام عبدالحميد جامعة جنوب الوادي، والذي قدّم نبذة تعريفية عن الجانب السيكولوجي للحرب والدافع المعنوى للجنود المصريين.

ونظّم قصر ثقافة أسيوط احتفالية ثقافية فنية بعنوان «في ست ساعات» بدأت بكشك الموسيقي والذي تغني بأجمل الأغاني الوطنية، بجانب ورش رسم وخزف بعنوان «أكتوبر في عيون اطفالنا» بالتعاون مع جمعية الرواد بالقصر، وتنفيذ بعض الاشكال الفنية للطائرات الحربية والدبابات والمدفعية بالخزف، بالإضافة إلى عروض ماسكات العرائس، أعقبها محاضرة تثقيفية للطفل بعنوان «نصر اكتوبر عنوان الفرحة» قدمها الأديب فراج فتح الله رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بالقصر، قائلاً: إن الجنود المصريين الذين روت دماؤهم أرض هذا الوطن باقون في الذاكرة، وتركوا لنا الاطمئنان على وطن يعيش آمنا مبتهجا بالانتصار حتى الآن.