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وزير الداخلية الأردني: نتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

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وزير الداخلية الأردني: نتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق وزير الداخلية الأردني: نتعامل مع قضايا اللجوء السوري بشكل شمولي ومنسق

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قال وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، إن حكومة بلاده تتعامل مع قضايا اللجوء السوري على أراضي المملكة بشكل شمولي ومنسق بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد الفرايه، أن «الأردن وبتوجيهات ملكية سامية قدم ولا يزال يقدم كل ما يستطيع لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم بشتى المجالات».

وأضاف الفرايه لدى زيارته اليوم الخميس إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين، أن «تفقد أوضاع اللاجئين الخدمية والمعيشية والاطمئنان على سير الحياة اليومية لهم هو واجب إنساني ووطني حيث تعمل وبتوجيهات من رئيس الوزراء وبالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على إدامة وتيسير سبل تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية لهم وبالقدر الذي تسعفنا فيه إمكانياتنا».

وأكد وزير الداخلية «ضرورة تشجيع وتحفيز اللاجئين بالمخيم على تلقي مطعوم باعتباره السبيل الوحيد للتصدي للجائحة إلى جانب الاجراءات الوقائية والصحية المتبعة وفقا للبوتوكول الطبي المعتمد» لافتا إلى أن نسبة من تلقوا المطعوم من الفئة المستهدفة هي 25 بالمئة في المخيم وبين غير الأردنيين بشكل عام، بينما بلغت نسبة من تلقوا المطعوم من الفئة المستهدفة بين الأردنيين 60 بالمئة.

واعتبر الفرايه أن «نسبة متلقي المطعوم داخل المخيم لا زالت دون المستوى المطلوب الذي نسعى إليه»، داعيا اللاجئين إلى زيادة الإقبال على تلقي المطعوم لحماية أنفسهم وعائلاتهم.

وشدد الوزير الفرايه على ضرورة رفع الدعم الدولي للأردن ليصل إلى مستويات تعادل الكلفة الحقيقية لاستضافة اللاجئين نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في المملكة والضغوطات التي تتعرض لها في شتى المجالات، مشيرا إلى أن نسبة الاستجابة العالمية لمتطلبات واحتياجات اللاجئين السوريين في الأردن خلال العام الحالي لم تتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الحقيقية لاستضافتهم.

وأكد وزير الداخلية، أن استمرار الأردن بتأدية هذا الدور الانساني تجاه اللاجئين يرتبط بشكل وثيق بمستوى الدعم المقدم له ومساعدته على التعاطي مع آثار الازمة بشكل إيجابي على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية.

المصرى اليوم

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