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الفيصلي ينهي عقد المدرب الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي

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الفيصلي ينهي عقد المدرب الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي الفيصلي ينهي عقد المدرب الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي

الفيصلي ينهي عقد المدرب الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي

أعلنت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إنهاء عقد المدير الفني الإيطالي باولو تراميزاني بالتراضي بين الطرفين، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الموسم الحالي.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: "قررت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج إنهاء عقد المدير الفني السيد باولو تراميزاني بالتراضي بين الطرفين، مقدمه له الشكر على ما قدمه خلال الفترة السابقة، ومتمنين له التوفيق في مسيرته القادمة".

وكان تراميزاني تولى تدريب الفيصلي خلال الصيف خلفًا للبرازيلي شاموسكا الذي انتقل لتدريب نادي الشباب.

وكانت إدارة الفيصلي قد تعاقدت مع المدرب الإيطالي باولو تراميزاني في يونيو الماضي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك لقيادة الفريق الأول خلفًا للبرازيلي بيركليس شاموسكا.

الجدير بالذكر أن الفيصلي يحتلّ الآن المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 9 نقاط، بعد الانتصار في مباراتين والتعادل في ثلاث، إضافة إلى الخسارة في مباراتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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