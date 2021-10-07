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أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

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في ندوة استضافتها "واس" على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

استعرض عدد من الأدباء العلاقة بين الصحافة والعراقية، مؤكدين أن الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات الإنسانية.

وشارك في الندوة التي استضافتها وكالة الأنباء السعودية "واس" على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في منتدى "واس" الشهري بعنوان "الصحافة والمجلات الثقافية بدايات الصحافة السعودية وعلاقتها بالعراق"، عدد من الأدباء منهم ياسين النصير من العراق ومحمد بن عبدالرزاق القشعمي وعدنان بن محمد العوامي من المملكة، وأدار الندوة الإعلامية الدكتورة ناهد باشطح.

وتحدث المشاركون عن وضع الصحافة في السعودية والعراق، ودورها في التنمية في البلدين الشقيقين، في الوقت المعاصر، مؤكدين أن الصحافة السعودية صنعت فكرًا اجتماعيًّا تنمويًّا مؤثرًا أسهم بدور كبير فيما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من تقدم ونمو، وما وصلت إليه من مكانة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وكشف المشاركون في الندوة أن هناك عددًا من المجالس بالعراق التي أنشأها سعوديون، استقطبت أصحاب الفكر والأدب من الشعبين الصديقين، ولها دور كبير في تقوية العلاقات الأخوية بين الشعبين المؤثرين في تكوين الأمة وقد فتح باب المداخلات للحضور، الذي أثرى النقاش حول محاور الندوة.

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

أدباء: الصحافة هي صناعة الفكر والثقافة والتنمية في المجتمعات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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