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منظمة الصحة: توصلنا إلى حل المشكلة التي أوقفت عملية تقييم لقاح «سبوتنيك V»

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منظمة الصحة: توصلنا إلى حل المشكلة التي أوقفت عملية تقييم لقاح «سبوتنيك V» منظمة الصحة: توصلنا إلى حل المشكلة التي أوقفت عملية تقييم لقاح «سبوتنيك V»

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تم حل المشكلة التي بسببها تم تعليق عملية تقييم لقاح «سبوتنيك V»، مشيرة إلى أن العمل سيستأنف بعد الموافقة على الوثائق.

وقالت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «تم تعليق العملية بسبب عدم وجود عدد من الإجراءات القانونية، ويسعدني أن أقول إنه خلال المناقشات مع الروسية تم حل المشكلة، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية، نحن مستعدون لاستئناف العملية».

وأضافت سيماو: «يسعدني أن أعلن أن العملية ستستأنف قريبا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، اليوم الخميس، عدم وجود أي شكوك في قبول منظمة الصحة العالمية استخدام واعتماد لقاح «سبوتنيك V» الروسي، مؤكدا ثقته بأن المنظمة العالمية لن ترفض اعتماد اللقاح.

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