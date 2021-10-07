تضامن كفر الشيخ تعلن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، عن خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للمرحلة الثانية، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، طبقاً لاشتراطات المرحلة الأولى التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إن بطاقة الخدمات المتكاملة لها العديد من المميزات، التي تضمن لذوي الهمم حياة كريمة، تشمل «توفير معاش تكافل وكرامة، وتسهل عمل القومسيون الطبي للحصول على السيارات، وكذلك تضمن لذوي الهمم الحصول على وحدة سكنية ضمن نسبة 5% من مديرية الإسكان الاجتماعى، كما تضمن توفير الفرد 50% من قيمة التذاكر بالمواصلات العامة، وتخفيض ساعات العمل ساعة مدفوعة الأجر في أي مصلحة حكومية أو قطاع خاص، كذا تمكن الشخص من ذوى الهمم من الجمع بين معاشين من المعاش التأمين، وكذا دخول المتنزهات الحكومية والمسارح العامة.

وأوضح المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بكفر الشيخ والتى شملت «تسجيل الدخول ونوع الإعاقة على موقع وزارة الصحة للكشف الطبى https:// pod.mohp.hov.eg/reglister، حيث يوضح التقرير التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وتوفير كافة الأوراق كالفحوصات الطبية، والتحاليل الطبية، اولاشعات، وبعد 10 ايام يتم التأكد من قبول الطلب أو رفضه وفي حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي» Radis.moss.gov.eg«لتحديد موعد للذهاب إلى اقرب مكتب تأهيل التابع لمحل إقامته لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.



يذكر أن المستندات المطلوبة لمكتب التأهيل تضمنت 3 صور شخصية حديثة خلفية بيضاء، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومى، والفئات المستفيدة تشمل المصابون بالشلل الدماغي، والمصابون بالشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، والمصابون بضمور العضلات، المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة، المصابين بالإعاقات المتعددة، والمصابون بالبتر متعدد الأطراف، والمصابون بفقد البصر التام، والمصابون بفقد السمع التام «ديسيبل فأكثر»، والمصابون بمتلازمة داون، وكذلك المصابون بصغر أو كبر حجم الرأس، والمصابون بطيف التوحد، ذوو القزامة «140 سم فأقل بعد سن البلوغ»، المصابون بالجذام.