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تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا في العطلات الرسمية

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تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا في العطلات الرسمية تكثيف حملات النظافة بمدينة بيلا في العطلات الرسمية

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أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس،على استمرار حملات النظافة التي يقوم بها قسم النظافة بالمدينة وكافة الوحدات القروية، بالتزامن مع أيام العطلات الرسمية والإجازات، لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار المستجد، بهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات بشكل دوري، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وتسوية وتمهيد الطرق بالمدينة والقري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أنه يتابع سير العمل يومياً بمنظومة النظافة بشوارع المدينة والقري، حيث يتم تنظيم حملة نظافة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة على فترتين صباحية ومسائية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقري، ونقل جميع تراكمات القمامة من أماكنها إلى المقلب العمومي بالمدينة والمقالب الوسيطة بالقري، بإشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء القري، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والوحدات القروية.

ونفذت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، حملة نظافة على مرتين صباحية ومسائية، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب إجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بشوارع وأحياء وقرى المركز والمدينة، كما نفذت الوحدات المحلية للقرى، حملات مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة.

وحرص رئيس المدينة، على توجيه الشكر لنواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، على جهودهم في الارتقاء بمنظومة النظافة، مشددًا باستمرار الجهود المكثفة للنظافة ورفع المخلفات وتجريف ورفع الأتربة المتراكمة وتسوية وتمهيد الطرق، والتي تأتي في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

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