«ومضات» فى العلاقة بين عبدالناصر والسادات

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خلال احتفالات أكتوبر، تظل علاقة الزعيم جمال عبدالناصر وبطل الحرب والسلام أنور السادات علاقة يراها البعض ملتبسة، رغم مرور 48 عاما على ذكرى النصر.

ما العلاقة بين عبدالناصر والسادات؟ وكيف وصل السادات ليكون خليفة عبدالناصر؟، وكيف وصل الاثنان بمصر من مرحلة الحرب إلى السلام؟، فإذا كان السادات هو بطل النصر؛ فـ«جمال» هو مدبره؛ فقد توفى قبل 3 سنوات من حرب أكتوبر المجيدة.

قالوا إن السادات تم تعيينه نائبا للرئيس مصادفة، وإن عبدالناصر تعجل فى تعيينه فى 19 سبتمبر 1969 عند سفره لحضور مؤتمر القمة العربية فى المغرب، ولم ينته الأمر عند ذلك، وزادت الأقاويل حول نسيان عبدالناصر إلغاء قراره بعد عودته من المغرب، ما نراه أمرًا غريباً.

من قرأ عن عبدالناصر أو سمع خطاباته أو عاش فترة رئاسته يعرف أنه لا يتخذ قرارا بشأن مصر أو رئيسها القادم بشكل جزافى، الأمر الذى أكدته ابنته منى عبدالناصر، وقالت إنها استمعت إلى حوار بين والديها بعد استغرابها من اختياره «السادات» نائبا له، ووصفه بأنه «تعلب».

الرئيس الراحل جمال عبدالناصر - صورة أرشيفية

خلال احتفالات أكتوبر، تظل علاقة الزعيم جمال عبدالناصر وبطل الحرب والسلام أنور السادات علاقة يراها البعض ملتبسة، رغم مرور 48 عاما على ذكرى النصر.

ما العلاقة بين عبدالناصر والسادات؟ وكيف وصل السادات ليكون خليفة عبدالناصر؟، وكيف وصل الاثنان بمصر من مرحلة الحرب إلى السلام؟، فإذا كان السادات هو بطل النصر؛ فـ«جمال» هو مدبره؛ فقد توفى قبل 3 سنوات من حرب أكتوبر المجيدة.

قالوا إن السادات تم تعيينه نائبا للرئيس مصادفة، وإن عبدالناصر تعجل فى تعيينه فى 19 سبتمبر 1969 عند سفره لحضور مؤتمر القمة العربية فى المغرب، ولم ينته الأمر عند ذلك، بل زادت الأقاويل حول نسيان عبدالناصر إلغاء قراره بعد عودته من المغرب.. ما نراه أمرًا غريبًا.

من قرأ عن عبدالناصر أو سمع خطاباته أو عاش فترة رئاسته يعرف أنه لا يتخذ قرارا بشأن مصر أو رئيسها القادم بشكل جزافى، الأمر الذى أكدته ابنته منى عبدالناصر، وقالت إنها استمعت إلى حوار بين والديها بعد استغرابها من اختياره «السادات» نائبا له، ووصفه بأنه «تعلب».

صور نادرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات - صورة أرشيفية

وحتى نتعرف على العلاقة بين عبدالناصر والسادات، لابد من الرجوع إلى المعلومات:

سنة الميلاد

عبدالناصر والسادات مواليد 1918، إلا أن عبدالناصر أكبر من السادات بـ 11 شهرا فقط، فقد ولد الزعيم فى شهر يناير، بينما ولد بطل الحرب والسلام فى ديسمبر، وتوفى كلاهما فى ذكرى هذه الأيام، رغم أن الفارق بينهما 11 عاما، فقد توفى عبدالناصر فى 28 سبتمبر 1970، بينما قتل السادات فى حادث المنصة خلال احتفالات النصر فى 6 أكتوبر 1981.

عاش عبدالناصر رئيسا رسميا 14 سنة، ابتداء من 25 يونيو 1956 باستفتاء شعبى حتى وفاته، بينما عاش السادات رئيسا لمدة 11 سنة.. سواء اتفقنا أو اختلفنا حول شخص عبدالناصر، وكونه زعيما أو مستبدا؛ فهذا الرجل يحتاج آلاف الكتب لتبحث عن فكره وآرائه وقناعاته.

النشأة

عاش عبدالناصر والسادات فى بيئتين مختلفين، عبدالناصر من أصول صعيدية؛ لكنه ولد وتربى فى الإسكندرية، وتنقل بين الإسكندرية والقاهرة. ومنذ طفولته كان عبدالناصر سياسيا، صاحب رأى وقلم، وبعيدا عن رسائله لأمه التى كان يكتبها لها حتى وفاتها وهو فى سن صغيرة، فقد كتب أول مقال له وهو فى البكالوريا عن «فولتير رجل الحرية»، وعُرف عنه أنه قارئ نهم منذ طفولته، فى ظل سكنه بالقرب من دار الكتب، وقد ألف 3 كتب، أولها «فلسفة الثورة» أثناء حصار كتيبته فى الفالوجا.

أما السادات فقد ولد وعاش فى المنوفية حتى عمر 6 سنوات، فأبوه من قرية ميت أبوالكوم، بينما والدته من السودان، وعاش حياة سعيدة بين أم وجدة يحبهما وأب مرتاح ماديا.. إلا أنه فى عمر 6 سنوات، عاد والده من السودان بدون عمل، وخرجت العيلة من المنوفية لتعيش فى القاهرة فى بيت صغير بمنطقة كوبرى القبة، وقتها لم يكن السادات سعيدا، إلا أنه استطاع أن يتعلم وينجح ويصل للكلية الحربية.

بداية التعارف

الحديث حول بداية التواصل بين السادات وعبدالناصر مختلف، فالبعض يقول فى الكلية، والبعض يقول فى منقباد، وآخرون يشيرون إلى تعارفهما خلال فترة تواجدهما للعمل فى مرسى مطروح، حيث كان يعمل عبدالناصر ضابطا فى منطقة العلمين، والسادات ضابطا للإشارة فى مرسى مطروح.. إلا أن الثابت أنهما كانا معًا فى نفس الوقت فى الكلية الحربية عام 1937، رغم تأخر عبدالناصر عن بداية الدراسة 3 أشهر، وقد شارك كلاهما سنة 39 فى تدريب لسلاح الإشارة.

السادات وثورة فاشلة

السادات كان أول من فكر فى الثورة، عندما قرر الإنجليز عودة كل الضباط الموجودين فى مرسى مطروح، وكان منهم السادات ضابط سلاح الإشارة.. وقتها طلب من كل الضباط أن ينظموا ثورة ضد إهانة الضباط المصريين وأن يجتمعوا فى ميناهاوس، ولم يأت أحد، وأعلن وقتها السادات فشل ثورته.

وبدأت رحلة السادات فى السياسة بالاعتقال والإقالة من الجيش والهروب من سنة 41 حتى 45، عاش فيها تجربة التنقل بين البلدان، فعرف قيمة البيت والسكن والطمأنينة.

وبعد رجوعه لحياته الطبيعية سنة 45 كان لديه ولدى عبدالناصر نفس الفكر، وهو استقلال مصر عن طريق اغتيال الخونة من أنصار الإنجليز، لكن كل منهما على حدة.. السادات دخل السجن بعد قتل أمين عثمان باشا سنة 46، وعاش سنتين فى الزنزانة، غير خلالهما كثيرا من معتقداته الدينية والسياسية وتقرب من الله وقرأ كثيرا من الكتب وتعرف على ناس أكثر.

السادات الذى خرج من السجن عمل بعدها مراسلا صحفيا وفى التجارة، لكن علاقته القوية بالدكتور يوسف رشاد، طبيب الملك فاروق، كانت سببا فى عودته إلى الجيش سنة 50.

عبدالناصر وفلسطين

فى هذه الفترة كان عبدالناصر يشارك فى حرب فلسطين؛ نظرا لأنه كان نائب قائد القوات المصرية فى الفالوجا، حيث حوصر فيها وأصيب، لكنه رفض الاستسلام هو وكتيبته، وفى النهاية أجبره الملك وقتها على أن يتنازل عنها لإسرائيل، وخرج منها عبدالناصر وكتيبته أبطالا بعد ما رفضوا الاستسلام.

الضباط الأحرار

فى الأربعينيات من القرن الماضى، بدأ التفكر فى تأسيس التنظيم السرى للضباط الأحرار، وضم 14 ضابطا كانوا من الأصحاب والأخوات، على رأسهم جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر وأنور السادات ويوسف صديق وصلاح وجمال سالم، وخالد محيى الدين وأخوه زكريا وكمال الدين حسين.. لكنهم اعتمدوا اسم الضباط الأحرار عام 49، ومع الوقت زاد العدد، ولم يعرف اسمهم أو مكانهم سوى عبدالناصر.

وفى مايو سنة 1952 عرف عبدالناصر أن الملك فاروق لديه علم بأسماء الضباط الأحرار، وأن هناك تحركا للقبض عليهم، فأسرع بالتخطيط لثورة الضباط الأحرار، ولم تكن تستهدف الوصول للحكم، وإنما إنشاء دولة ديمقراطية.

أرسل عبدالناصر إلى السادات ليعود من العريش، التى يعمل ضابطا فيها، كى يشارك فى الثورة عقب اختياره لإذاعة بيان الثورة بصوته، لأنه كان معروفا عنه انه مفوه. من يومها، ظل السادات بجانب عبدالناصر، حتى وإن لم يكن هناك أمر واضح، فقد كان عضوا فى المجلس الأعلى لهيئة التحرير، وتنقل بين المناصب، فكان رئيس تحرير ووزيرا ورئيس مجلس الأمة بالانتخاب مرتين، وصدر قرار بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية سنة 1969.

مذكرات تحية كاظم

أشارت مذكرات السيدة تحية كاظم، زوجة الرئيس عبدالناصر، إلى وجود علاقة إنسانية قوية بين الرئيسين، وتقول إن السادات اعتاد زيارة بيتهم ولقاء عبدالناصر قبل ثورة 52، وفى كل مرة كان يزورهم كان بيتغدى مع عبدالناصر: «علشان لسه جاى من شغله فى مكان بعيد».

مذكرات زوجة عبدالناصر تكشف حكايات؛ منها حكاية السينما والثورة وبيت المشير عبدالحكيم عامر، وكان بجوار بيتهم فى المعمورة وقد تحول إلى استراحة للسادات، وقالت إن المقالات التى كتبها عبدالناصر فى الجمهورية كانت بتنزل باسم السادات.

من الواضح أنه فى كل مرة كانت تحدث أزمة، كان عبدالناصر يطلع يتكلم للناس بقوة، وفى كل مرة كان يحتاج لصوت هادئ ورصين ولغة عربية فصحى، فكان يختار السادات.

عبدالناصر والسادات رغم قربهما لكنهما كانا مختلفين؛ فبطل الحرب «مقدرش يعمل سلام فى رودس عام 49»، لعقد هدنة رسمية مع إسرائيل، لأن شروطها كانت مهينة.. إلا أن السادات قبل الهدنة فى عز النصر حصل على جائزة نوبل، وقريبًا، كرمه ترامب بوسام البيت الأبيض سنة 2018.