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الاحتفال بتدريب 106 شباب من المحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة (صور)

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الاحتفال بتدريب 106 شباب من المحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة (صور) الاحتفال بتدريب 106 شباب من المحافظات بمركز التنمية المحلية بسقارة (صور)

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احتفل مركز التنمية المحلية، الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الاسبوع، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وقال بيان صحفي، الخميس، إن الدورات تشمل تنمية مهارات القيادات في مجال ادارة الأزمات وادارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسى، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الدورات استفاد منها 106 متدربين من جميع المحافظات.

وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، كما شدد على اهمية رفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة اساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات، مؤكداً أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

المصرى اليوم

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