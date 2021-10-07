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فايزر وبيونتك تطالبان بتطعيم الأطفال بين 5 و11عاما .. وإدارة الغذاء والدواء تحسم القرار قريبا

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فايزر وبيونتك تطالبان بتطعيم الأطفال بين 5 و11عاما .. وإدارة الغذاء والدواء تحسم القرار قريبا فايزر وبيونتك تطالبان بتطعيم الأطفال بين 5 و11عاما .. وإدارة الغذاء والدواء تحسم القرار قريبا

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طالبت شركتا فايزر وبيونتك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على استخدام للقاح الذي تنتجه لتطعيم الأطفال ضد .

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الخميس ان الشركتين تقدمتا بطلب للجهات التنظيمية الفيدرالية الأمريكية لتطعيم الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة وحتى الحادية عشر سنة، وهى خطوة من شأنها أن تساعد في حماية ما لايقل عن 28 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركتان أنهما قدمتا البيانات التي تدعم هذا التغيير، لإدارة الغذاء والدواء، والتي وعدت من جانبها بالتحرك وعلى وجه السرعة في الطلب، وحددت مبدئيا يوم السادس والعشرين من أكتوبر الجاري للنظر فيه، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن الفصل في قرار الموافقة من عدمه سوف يكون بين عيدي الهالويين والشكر.

كما أكدت الشركتان أنهما تقدمتا بالطلب نظرا لارتفاع معدل الإصابة بكوفيد-19 بين الأطفال، ومن ثم فهي«خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس». ولفت التقرير أن ملايين الآباء يترقبون صدور القرار الذي يؤثر على الحياة الأسرية والعملية التعليمية.

المصرى اليوم

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