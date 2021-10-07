مصرع طبيب وإصابة زوجته وطفليه في انقلاب سيارة بطريق السويس القاهرة

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لقي طبيب في السويس مصرعه وأصيبت زوجته وطفليه، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «السويس_ القاهرة»، ونقل إسعاف السويس المصابين إلى مستشفى السويس العام والمتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى.

كانت غرفة عمليات اسعاف السويس تلقت بلاغًا من المواطنين على الطريق يفيد انقلاب سيارة على الطريق، باتجاه محور 30 يونيو.

ودفع الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، 3 سيارات لموقع الحادث، كما انتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة انفجار الإطار الأمامي، ما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة وانقلابها.

وأسفر الحادث عن مصرع الطبيب شريف عيسى أبوالمجد، بمركز الطبي للبترول، بينما أصيبت زوجته الطبيبة وطفليه.

وقال مصدر طبي إن المصابين هم، رضوى إبراهيم مجاهد 39 عامًا طبيبة، والطفل عمر شريف عيسى 14 عامًا، وشقيقة محمد 9 أعوام.