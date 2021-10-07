أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي

Print
بحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها

وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي

التقى وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم، بعدد من المسؤولين، وذلك على هامش زيارته الرسمية لمملكة السويد.

وبحث خلال اللقاءات الثنائية سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وفرص التعاون المشترك في ضوء رؤية المملكة 2030، وبحث سبل تعزيز الابتكار والمشروعات الرائدة ونقل التقنيات المتطورة وتوطينها، وإبراز ما حققتْه المملكة من إصلاحات اقتصادية في مجالات متعددة مرتبطة بالبيئة التجارية والاستثمارية والإصلاحات التشريعية، وجهود تمكين المرأة والحفاظ على البيئة والطاقة المتجدّدة والنظيفة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

والتقى الوزير القصبي بكلٍّ من: وزيرة الخارجية بمملكة السويد آن ليندي، ووزيرة التجارة الخارجية بمملكة السويد آن هالبرج، ووزير الطاقة والتنمية الرقمية أندرس يجيمان، ووزيرة التعليم العالي والبحوث ماتيلدا إيرنكرانس، والمدير العام للمجلس الوطني للتجارة أندرس أنليد، والمدير العام للوكالة السويدية لائتمان الصادرات آنا كارين، والرئيس التنفيذي لمجلس التجارة والأعمال السويدي يان لارسون، ورئيس الجانب السويدي في مجلس الأعمال ماركوس والنبرغ.

حضر هذه اللقاءات نائب وزير التجارة الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا إيناس بنت أحمد الشهوان، ووكيل الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية المهندس جابر بن منور المشعل، ورئيسة مجلس الأعمال السعودي السويدي لبنى بنت سليمان العليان، وأعضاء من الوفد المرافق.

وزير التجارة يلتقي 8 وزراء ومسؤولين بالسويد لتطوير التعاون الثنائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

الشرقية.. 1328 جولة رقابية تغلق 3 منشآت مخالفة للتدابير الصحية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد الإطاحة بمرتكبي عدد من الجرائم

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

وزير الداخلية اللبناني: اشتباكات بيروت بدأت باستهداف قناصين لرؤوس المتظاهرين

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4

حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية في بيروت ترتفع إلى 4