تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. التعليم العالي تعلن النتيجة ومستنفذي الرغبات (الرابط)

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، على أن تكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق..

وقال وزير التعليم العالي، إنه تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة .

وأشار إلى أنه تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة على موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وبلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وأكد وزير التعليم العالي، على أنه استنفذ عدد (2462) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم، عبر بوابة الحكومة المصرية

https://tansik.egypt.gov.eg