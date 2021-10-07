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تصفيات كاس العالم، تردد القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية واليابان. من الكلمات الأكثر بحثًا على جوجل، خاصة مع اقتراب موعد مباراة السعودية واليابان، والتى سيتم بث مباراة السعودية واليابان بث مباشر عبر قنوات مجانية لإتاحة المشاهدة لعشاق الرياضة.

ويقدم اليكم موقع «المصرى اليوم»، كافة التفاصيل المتعلقة بـ مباراة السعودية واليابان اليوم في تصفيات كأس آسيا، المؤهلة لكأس العالم 2022، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وتردد قناة SSC Sport 1HD الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم.

تصفيات كاس العالم | تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان 2021

تردد القنوات المجانية لمباراة السعودية واليابان

تردد قناة SSC Sport 1HD

تصفيات كاس العالم افريقيا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية واليابان

وينتمي منتخب السعودية واليابان إلى المجموعة B، التي تتكون من 6 منتخبات من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، والتي تضم كلا من:

- منتخب فيتنام.

منتخب الصين.

منتخب عمان.

منتخب الصين.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم 2022

و تنقل مباراة السعودية واليابان في التوقيت التالي:

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

الساعة 06:00 مساءاً بتوقيت مصر .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت لبنان .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت العراق .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت السودان .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت تونس .

الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

تصفيات كاس العالم افريقيا | القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة لمباراة السعودية واليابان

بث مباشر القنوات المفتوحة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم

تردد قناة SSC Sport 1HD

تنقل مباراة السعودية واليابان بث مباشر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان، من خلال قناة الرابعة SSC Sport 1HD.

وقامت قناة SSC Sport 1HD المسؤلة عن نقل مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا، وتغطية جميع احداث المباراة وتفصيلة بالكامل منذ انطلاق المباراة حتى النهاية، بتعيين فهد العتيبي معلقاً على المباراة.

تردد قناة SSC Sport 1HD النافلة لمباراة السعودية واليابان

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

مشاهدة مباراة السعودية واليابان بث مباشر

اسم القناة: SSC Sport 6HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ :⅚.

كاس العالم افريقيا | تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

مشاهدة مباراة السعودية واليابان في كاس العالم افريقيا

تصفيات كاس العالم افريقيا تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان

وأعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، مساء اليوم الخميس، عن نقل مباراة السعودية واليابان في تصفيات كاس العالم افريقيا، وضيقه الياباني بشكل مجاني. يذكر أن وزارة الرياضة أعلنت في وقت سابق، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراتي الأخضر أمام اليابان والصين.

وعلى صعيد آخر، حصلت اليابان في الجولة الثانية، بفوز صعب على الصين بهدف دون رد عن طريق لاعبه يويا اوساكو، ليحصد به أول ثلاث نقاط، يحتل بهم المركز الثالث بالتساوي مع المنتخب العماني.