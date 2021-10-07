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اليوم باورلاندو أمريكا .. بيج رامي وشعبان وحسن والورداني على مسرح مستر أولمبيا للمحترفين 202‪1

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اليوم باورلاندو أمريكا .. بيج رامي وشعبان وحسن والورداني على مسرح مستر أولمبيا للمحترفين 202‪1 اليوم باورلاندو أمريكا .. بيج رامي وشعبان وحسن والورداني على مسرح مستر أولمبيا للمحترفين 202‪1

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تنطلق اليوم الخميس فعاليات بطوله مستر اولمبيا للمحترفين في كمال الأجسام 202‪1 والتي تستكر لمدة 3 ايام في الفتره من 7 إلى 10 اكتوبر الجاري في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانغ في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية..

وتعتبر مستر أولمبيا من اقوي بطولات المحترفين في كمال الاجسام في العالم، وتشهد البطوله هذا العام ولأول مره في تاريخها مشاركة اربعة اسماء مصرية عربية وهم: البطل المحترف وصاحب اللقب 202‪0 ممدوح السبيعي الشهير ب «بيج رامي» والمدافع بقوه عن لقبه هذا العام.

ويصاحبه في منافسات فئة الوزن المفتوح الابطال المحترفين المصريين محمد شعبان، وحسن مصطفي، بينما يشارك البطل المحترف المصري احمد الورداني صاحب السمتري المميز في فئة وزن 212 أي 96 كلجم.

المصرى اليوم

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