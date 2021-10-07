بالصور ..صبحي يجتمع بالمنتخب ويطالبهم بالفوز على ليبيا

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حث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي منتخب مصر، على تقديم أداء متميز خلال مباراتي ليبيا، وعقد صبحي اجتماعًا اليوم الخميس مع لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش بمقر المعسكر التدريبي المقام بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، استعدادًا لمباراتي ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وطالب وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب، تقديم أداء متميز خلال مباراتي ليبيا، يُطمئن الجماهير ويليق بسمعة كرة القدم المصرية، وتحقيق الفوز في المباراتين للتربع على صدارة المجموعة، وقطع شوط كبير نحو التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لإسعاد الجماهير، وبالتزامن مع الاحتفالات التي تعيشها مصر بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد أشرف صبحي على ضرورة التنسيق والمتابعة الدورية بين الوزارة واتحاد الكرة، بشأن توفير كل طلبات الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين، في سياق تهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات، وتقديم مردود إيجابي في المباريات بما يسهم في سعادة وبهجة الجماهير المصرية، التي تضع آمالًا كبيرة على المنتخب، لا سيما وأنه يضم كوكبة من نجوم الكرة.

اشرف صبحي مع جهاز منتخب مصر

اشرف صبحي مع جهاز منتخب مصر