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يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديوهات رفقة لاعبي الفريق الأحمر لمباريات فريق الحرس الوطني بطل النيجر قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقي، من أجل استكشاف بطل النيجر قبل المواجهة التي تجمعهما في بداية مشوار الأهلي نحو تحقيق النجمة الـ11 في تاريخه.

ويعمل موسيماني على عقد محاضرات نظرية مع لاعبيه يقوم خلالها باستعراض فيديوهات أعدها محلل الأداء لطريقة لعب فريق الحرس الوطني من حيث تحضير الهجمة والاحتفاظ بالكرة ووضعيته أثناء الدفاع والهجوم، لاستغلال الثغرات الموجودة في صفوفه قبل المباراة التي ستجمعهما في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني، يوم 15 اكتوبر الجاري، في النيجر في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.