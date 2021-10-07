أخبار عاجلة

جامعة القناة تقيم احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر -
«فساتين رانيا يوسف.. وقبلات الفيشاوي».. مواقف متوقع حدوثها في افتتاح مهرجان الجونة -
وزيرة الهجرة: نعيش في أزهى عصور المرأة.. ولدينا 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية -
دبي تحيي سباق فورمولا 1 التاريخي 3 ديسمبر المقبل -
«هويدي» يطالب رابطة الأندية باللعب في الفيوم -
أشرف خضر يفتح النار على إدارة الإسماعيلي -
نجم الإسماعيلي السابق: كيروش مدرب ذكي وشخصيته قوية -
وزير الرياضة يتابع الاستعدادات النهائية لبطولة العالم للرماية -
الاسعار الجديدة للحديد و الاسمنت اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 -
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

موسيمانى يستكشف نقاط قوة الحرس الوطنى مع لاعبى الأهلي

Print
موسيمانى يستكشف نقاط قوة الحرس الوطنى بالفيديو مع لاعبى الأهلي موسيمانى يستكشف نقاط قوة الحرس الوطنى مع لاعبى الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مشاهدة مقاطع فيديوهات رفقة لاعبي الفريق الأحمر لمباريات فريق الحرس الوطني بطل النيجر قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 16 أكتوبر الجاري في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقي، من أجل استكشاف بطل النيجر قبل المواجهة التي تجمعهما في بداية مشوار الأهلي نحو تحقيق النجمة الـ11 في تاريخه.

ويعمل موسيماني على عقد محاضرات نظرية مع لاعبيه يقوم خلالها باستعراض فيديوهات أعدها محلل الأداء لطريقة لعب فريق الحرس الوطني من حيث تحضير الهجمة والاحتفاظ بالكرة ووضعيته أثناء الدفاع والهجوم، لاستغلال الثغرات الموجودة في صفوفه قبل المباراة التي ستجمعهما في افتتاح مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الإفريقية.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني، يوم 15 اكتوبر الجاري، في النيجر في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

بالفيديو في "يا هلا بالعرفج".. فرص العمل والاستثمار الجاذب جعلت العقار غاليًا في الرياض

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض

بالفيديو.. "دهانات الجزيرة" تنظّم يومًا صحيًّا لكوادرها في منطقة الرياض