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"الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا

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"الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا "الأمن البيئي" يوقف 19 مخالفًا
ارتكبوا مخالفات رعي في عدة مناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (11) مواطنًا و(8) مقيمين، من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (473) رأسًا من الإبل و(395) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات المعنية طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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