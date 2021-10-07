مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم توصيل الغاز بالعريش لمدة سنة

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وافق الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على مد فترة إعفاء المواطنين من رسوم خدمة العملاء لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بالعريش لمدة سنة تنتهي في 30 سبتمبر 2022 وذلك بجميع المناطق المتوفر بها الشبكات الأرضية للغاز والتي تخضع لخدمة العملاء.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، في بيان اليوم، أن وزير البترول وافق أيضًا على تقسيط مبلغ مساهمة العميل والبالغ 2160 جنيهًا على 6 سنوات بقسط شهري يبلغ 30 جنيهًا، وبدون فوائد وبدون مقدم، على أن يتم التحصيل على فاتورة الاستهلاك طبقًا لما هو متبع بنظام المشروع.