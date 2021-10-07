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12 وفاة و1316 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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12 وفاة و1316 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 12 وفاة و1316 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 وفاة و1316 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10774 وفاة و829888 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 4.22 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الأربعاء.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 13314 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 56 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 44 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 428 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 11 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 22 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 8 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 12 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 913 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 805800 حالة.

كما أشار إلى إجراء 31208 فحوص، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10237614 فحصاً.

جي بي سي نيوز

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