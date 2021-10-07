بدعم سعودي.. "عرسال الطبي" يقدم خدماته لـ9.781 مريضًا خلال شهر

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من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان خلال سبتمبر

قدم مركز عرسال الطبي بمحافظة البقاع اللبنانية خدماته لـ 9.781 مريضًا من اللاجئين السوريين والمجتمع المضيف في لبنان خلال شهر سبتمبر 2021م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية (المرحلة الثانية).

وقدمت العيادات 16.076 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، فيما بلغت نسبة الذكور 37%، ونسبة الإناث 63%، بينما شكلت نسبة اللاجئين منهم 69%، والمقيمين 31%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.